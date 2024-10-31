Глава МЗС Польщі сподівається, що НАТО дозволить збивати російські ракети над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що країни НАТО змінять свою позицію та дозволять збивати російські ракети над Україною. Він власне підтримує цю ідею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника МЗС Польщі Павела Вронського у коментарі "Укрінформу".
Вронський нагадав, що глава польського МЗС вже заявляв про необхідність збиття силами ППО союзників російських ракет, які летять у напрямку Польщі над територією України.
За словами речника, за свою позицію Сікорський "неодноразово наражався на критику всередині НАТО".
"Як ми знаємо, негативно щодо цієї ініціативи висловлюються країни НАТО, безпосередньо Організація, негативні голоси також звучали у США. Але міністр Сікорський розраховує на зміну цієї позиції (союзників - ред.)", - зазначив Вронський.
Збиття російських ракет
Нагадаємо, Україна неодноразово просила Польщу та Румунію допомогти зі знищенням російських ракет та дронів над українською територією, які летять у їхній бік.
Однак країни поки не наважилися на такий крок, адже для цього потрібен дозвіл членів НАТО, зокрема США.
30 жовтня у Конгресі США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі знищувати ворожі цілі над Україною.
Додамо, цього літа стало відомо, що Україна та Польща обговорюють механізм, щоб польська протиповітряна оборона могла збивати російські ракети та над Україною.
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