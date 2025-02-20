Глава МИД Польши полетел в США по просьбе Вашингтона, - СМИ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полетел в США с неофициальным визитом. Вероятно, поездку инициировали с американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и Polsat News.

По информации СМИ, сегодня, 20 февраля, Сикорский должен был вылететь в США. Официального подтверждения его визита пока нет.

Польское издание Rzeczpospolita отмечает, что инициатива встречи должна исходила от американской стороны. По данным Polsat News, польский министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.