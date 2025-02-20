Глава МИД Польши полетел в США по просьбе Вашингтона, - СМИ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полетел в США с неофициальным визитом. Вероятно, поездку инициировали с американской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita и Polsat News.
По информации СМИ, сегодня, 20 февраля, Сикорский должен был вылететь в США. Официального подтверждения его визита пока нет.
Польское издание Rzeczpospolita отмечает, что инициатива встречи должна исходила от американской стороны. По данным Polsat News, польский министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.
Как указывают СМИ, сообщения о визите Радослава Сикорского в США поступают в ключевой момент, когда между США, Украиной и Европой возникли разногласия.
Конфликт США и Европы
Напомним, на прошлой неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог сказал, что не видит Европу за столом переговоров по войне в Украине.
Страны ЕС раскритиковали такую позицию США. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал "экстренный саммит" после Мюнхенской конференции.
Известно, что на следующей неделе Макрон поедет в США. Также в Вашингтоне ждут премьер-министра Британии Кира Стармера.
По данным The Telegraph, он представит Трампу план отправки 30 тысяч европейских военных в Украину в случае заключения соглашения о прекращении огня. По информации издания, Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители, а также ракеты в Восточной Европе в случае нарушения Россией перемирия.
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