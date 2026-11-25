Европейская комиссия изменила переговорную позицию ЕС по вступлению Украины в Евросоюз, частично учитывая польские требования по защите фермеров и перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

В новых положениях предусмотрена возможность ограничения доступа наиболее уязвимых украинских сельскохозяйственных продуктов на рынок ЕС, специальные правила по дотациям для украинских хозяйств, а также переходный период в каботаже, то есть внутренних перевозках, осуществляемых иностранными перевозчиками.

Польский дипломат, комментируя изменения, отметил, что они отвечают требованиям Варшавы. Польша хочет уточнить и усилить отдельные положения.

О гарантиях по украинскому сельскому хозяйству также добивается Франция.

Польша имеет важный инструмент давления: открытие и закрытие последующих этапов переговоров о вступлении требует единодушия государств-членов. Следовательно, Варшава может заблокировать прогресс переговоров, если сочтет, что ее интересы не были должным образом защищены.

В то же время Еврокомиссия стремится открыть оба переговорных кластера с Украиной до 15 декабря.

Относительно деталей, таких как продолжительность переходных периодов, объемы квот на украинские сельскохозяйственные продукты или правила каботажа, придется подождать. Они будут обсуждаться только при закрытии соответствующих разделов, что может занять месяцы, а то и годы.

Украина выступает против постоянного исключения своих фермеров из европейского рынка. Она допускает только переходные периоды, которые должны быть пропорциональны и ограничены во времени.