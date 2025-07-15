Глава МИД Польши: лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

За американское оружие для Украины должна платить Россия, а не европейские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это (американское - ред.) оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (речь идет о замороженных активах России - ред.)", - сказал Сикорский.

Он добавил, что доволен тем, что президент США Дональд Трамп "пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза".

"А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безусловное прекращение огня, и единственный язык, который понимает Путин, - это язык давления", - отметил глава МИД Польши.

Сикорский также надеется, что 50-дневный срок до возможного введения американских санкций - это время для усиления давления на Россию, чтобы она наконец опомнилась.