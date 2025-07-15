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Глава МИД Польши: лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

Вторник 15 июля 2025 21:26
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Глава МИД Польши: лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За американское оружие для Украины должна платить Россия, а не европейские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это (американское - ред.) оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (речь идет о замороженных активах России - ред.)", - сказал Сикорский.

Он добавил, что доволен тем, что президент США Дональд Трамп "пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза".

"А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безусловное прекращение огня, и единственный язык, который понимает Путин, - это язык давления", - отметил глава МИД Польши.

Сикорский также надеется, что 50-дневный срок до возможного введения американских санкций - это время для усиления давления на Россию, чтобы она наконец опомнилась.

Европа будет оплачивать американское оружие для Украины

Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Сделать свой вклад уже согласились несколько стран.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Также Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

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