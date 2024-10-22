Глава МИД Польши допустил выдворение посла РФ и назвал условие

Он отметил, что Россия совершает против Польши гибридные атаки - это касается распространения дезинформации, кибератак на госучреждения и польские компании, незаконного пересечения польской границы и диверсий по всей стране.

Как напомнил Сикорский, Польша уже ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. В частности, сотрудники посольства в Варшаве могут передвигаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это необходимо, чтобы затруднить им действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", - подчеркнул глава МИД.