RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Глава МИД Польши допустил выдворение посла РФ и назвал условие

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша может выдворить посла России Сергея Андреева. Это возможно при условии новых диверсий Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире TVP Info.

Он отметил, что Россия совершает против Польши гибридные атаки - это касается распространения дезинформации, кибератак на госучреждения и польские компании, незаконного пересечения польской границы и диверсий по всей стране. 

Как напомнил Сикорский, Польша уже ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. В частности, сотрудники посольства в Варшаве могут передвигаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это необходимо, чтобы затруднить им действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", - подчеркнул глава МИД. 

Скандал с послом Польши

Напомним, в марте во время очередного массированного удара россиян по Украине одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. На этом фоне российского посла вызвали в МИД Польши.

Но он не явился в ведомство, где ему хотели вручить ноту протеста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаПосольство РФ