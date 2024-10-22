Глава МЗС Польщі допустив видворення посла РФ і назвав умову

Він зазначив, що Росія здійснює проти Польщі гібридні атаки - це стосується поширення дезінформації, кібератак на держустанови та польські компанії, незаконного перетину польського кордону та диверсій по всій країні.

Як нагадав Сікорський, Польща вже запровадила обмеження на пересування російських дипломатів країною. Зокрема, співробітники посольства у Варшаві можуть пересуватися лише у рамках Мазовецького воєводства, а консули - лише у тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Це необхідно, щоб ускладнити їм дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

"Якщо ми виженемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Цього поки не сталося, але якщо диверсії продовжаться, виключати це не можна", - наголосив глава МЗС.