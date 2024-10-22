Глава МЗС Польщі допустив видворення посла РФ і назвав умову

Польща може видворити посла Росії Сергія Андрєєва. Це можливо за умови нових диверсій Москви.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в ефірі TVP Info.
Він зазначив, що Росія здійснює проти Польщі гібридні атаки - це стосується поширення дезінформації, кібератак на держустанови та польські компанії, незаконного перетину польського кордону та диверсій по всій країні.
Як нагадав Сікорський, Польща вже запровадила обмеження на пересування російських дипломатів країною. Зокрема, співробітники посольства у Варшаві можуть пересуватися лише у рамках Мазовецького воєводства, а консули - лише у тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Це необхідно, щоб ускладнити їм дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.
"Якщо ми виженемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Цього поки не сталося, але якщо диверсії продовжаться, виключати це не можна", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, у березні під час чергового масованого удару росіян по Україні одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі. На цьому тлі російського посла викликали до МЗС Польщі.
Але він не прийшов у відомство, де йому хотіли вручити ноту протесту.
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