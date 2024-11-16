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Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по войне в Украине

Варшава, Суббота 16 ноября 2024 12:35
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Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по войне в Украине Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Варшаве на следующей неделе пройдут переговоры по войне РФ против Украины. Польша анонсировала встречу в формате "Веймарский треугольник+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует RMF24.

Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате "Веймарский треугольник+" состоится во вторник, 19 ноября.

Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас.

"Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве", - сказал Сикорский.

Напомним, ранее глава МИД Польши сообщил, что на следующей неделе состоится Совет ЕС. По его словам, должны быть приняты "масштабные решения" о замороженных российских активах.

Следует добавить, что ближайшее заседание Европейского Совета по иностранным делам состоится 19 ноября и будет посвящено обороне и поддержке ЕС для Украины.

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