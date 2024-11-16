Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по войне в Украине

В Варшаве на следующей неделе пройдут переговоры по войне РФ против Украины. Польша анонсировала встречу в формате "Веймарский треугольник+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует RMF24.

Как отметил глава МИД Польши, встреча в формате "Веймарский треугольник+" состоится во вторник, 19 ноября. Он уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции, Польши и Германии, ожидается встреча представителей других важных европейских стран. Также были приглашены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новый главный дипломат ЕС Кая Каллас. "Как видим, важнейшие переговоры по этому кризису пройдут в Варшаве", - сказал Сикорский.