Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо війни в Україні

У Варшаві наступного тижня пройдуть переговори щодо війни РФ проти України. Польща анонсувала зустріч у форматі "Веймарський трикутник +".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого цитує RMF24.

Як зазначив глава МЗС Польщі, зустріч у форматі "Веймарський трикутник +" відбудеться у вівторок, 19 листопада. Він уточнив, що крім керівників МЗС Франції, Польщі та Німеччини, очікується зустріч представників інших важливих європейських країн. Також був запрошений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і новий головний дипломат ЄС Кая Каллас. "Як бачимо, найважливіші переговори про цю кризу пройдуть у Варшаві", - сказав Сікорський.

