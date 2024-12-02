Глава МИД Германии заявила, что приехала в Китай для начала мирного процесса

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", - сказала Бербок в Пекине.

Министр иностранных дел Германии встретилась со своим китайским коллегой Ван И. После встречи она заявила, что российский диктатор Владимир Путин вовлекает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Бербок имела в виду вовлечение северокорейских солдат в боевые действия.

Глава МИД Германии выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине. По ее словам, Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но Бербок подчеркнула, что "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".