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Глава МИД Германии заявила, что приехала в Китай для начала мирного процесса

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. Она заявила, что мирный процесс - одна из целей ее визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", - сказала Бербок в Пекине.

Министр иностранных дел Германии встретилась со своим китайским коллегой Ван И. После встречи она заявила, что российский диктатор Владимир Путин вовлекает Юго-Восточную Азию в войну против Украины. Бербок имела в виду вовлечение северокорейских солдат в боевые действия.

Глава МИД Германии выступает за участие Китая в прекращении войны в Украине. По ее словам, Германия и Китай рассматривают это "с разных точек зрения", но Бербок подчеркнула, что "честный мирный процесс нужен как никогда раньше".

 

Визиты немецких политиков

Как сообщалось ранее, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Китай. В Германии заявляли, что одной из тем переговоров министра в Пекине будет война в Украине.

В понедельник, 2 декабря, в Киев с неанонсированным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Это второй визит канцлера в Украину с начала полномасштабной войны.

Шольц встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Также он анонсировал поставку оружия Украине на 650 млн евро.

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