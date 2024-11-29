Глава МИД Германии посетит Китай: будет говорить и об Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Китай в ближайшие дни. В Пекине она, в частности, будет говорить и об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

В понедельник глава МИД Германии встретится с китайским коллегой. Как отметил спикер министерства, на переговорах среди прочего будет идти речь о войне России против Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Германии заявил, что Бербок отправится в Китай с коротким визитом в воскресенье, 1 декабря.

Отношение Китая к войне в Украине

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне. При этом китайские власти называют войну "украинским кризисом" или "конфликтом" и призывают к так называемому политическому решению.

Пекин продолжает поддерживать активное экономическое сотрудничество с Москвой. Официально не подтверждено, что Китай передал России оружие или другую военную помощь. Однако китайские компании поставляют в Россию товарами двойного назначения, которые могут использоваться при производстве оружия.

Китай предложил свой так называемый "мирный план" по Украине. Однако президент Владимир Зеленский раскритиковал альтернативные мирные планы и назвал их деструктивными.

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