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Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине, передадут до конца года

Понедельник 02 декабря 2024 09:36
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Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине, передадут до конца года Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать Украине военный пакет помощи в размере 650 миллионов евро (683 млн долларов). Оборонное оборудование поступит до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцлера Германии Олафа Шольца.

"Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе. На встрече с Зеленским (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) я объявлю о дальнейшем оборонном оборудовании на сумму 650 миллионов евро, которое будет поставлено до конца декабря", - заявил канцлер.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из ключевых партнеров Украины в предоставлении военной, гуманитарной и финансовой помощи во время полномасштабной войны. С начала агрессии РФ Берлин предоставил Украине современные системы вооружения, включая самоходные гаубицы PzH 2000, системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и другую технику.

Кроме военной поддержки, Германия направляет значительные ресурсы на гуманитарные проекты, восстановление инфраструктуры и поддержку украинских беженцев, выделив миллиарды евро на эти цели.

Недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев предостерег Берлин от "красных линий" в поддержке Украины.

Между тем Германия анонсировала передачу Украине двух систем ПВО IRIS-T до конца года.

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