Глава МЗС Німеччини заявила, що приїхала до Китаю для початку мирного процесу

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Китаю. Вона заявила, що мирний процес - одна з цілей її візиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки зараз важливо підтримувати Україну, і не менш важливо разом вступити в мирний процес у світі, і тому я тут у Китаї сьогодні", - сказала Бербок у Пекіні.
Міністр закордонних справ Німеччини зустрілася зі своїм китайським колегою Ван І. Після зустрічі вона заявила, що російський диктатор Володимир Путін втягує Південно-Східну Азію у війну проти України. Бербок мала на увазі залучення північнокорейських солдатів до бойових дій.
Глава МЗС Німеччини виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні. За її словами, Німеччина та Китай розглядають це "з різних точок зору", але Бербок наголосила, що "чесний мирний процес потрібен як ніколи раніше".
Як повідомлялося раніше, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Китаю. У Німеччині перед поїздкою заявляли, що однією з тем переговорів міністра у Пекіні буде війна в Україні.
У понеділок, 2 грудня, до Києва з неоголошеним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це другий візит канцлера в Україну з початку повномасштабної війни, перший відбувся влітку 2022 року.
Шольц у Києві зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Також він анонсував постачання зброї Україні на 650 млн євро.
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