Молдова начала "серьезные дискуссии" по вступлению в НАТО, - Санду

Вторжение России в Украину побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и замкнуть себя в более "широком альянсе".

Президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о возможном вступлении в НАТО, сказала, что страна все еще взвешивает свой следующий шаг и обдумывает, понадобится ли для этого изменение конституции.