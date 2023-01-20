Молдова начала "серьезные дискуссии" по вступлению в НАТО, - Санду
Вторжение России в Украину побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и замкнуть себя в более "широком альянсе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о возможном вступлении в НАТО, сказала, что страна все еще взвешивает свой следующий шаг и обдумывает, понадобится ли для этого изменение конституции.
"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защищать себя, можем ли мы сделать это сами, или нам стоит быть частью большего альянса... И если мы в какой-то момент как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс", - сказала президент Молдавии.
Напомним, на днях Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны.
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