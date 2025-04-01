Глава МИД Литвы: верим, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года

Членство Украины в Европейском Союзе вполне достижимо. Вступление страны в блок может произойти до 1 января 2030 года.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутас Будрис, выступая на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени".

В то же время глава МИД Литвы отметил, что для достижения этой цели Украине предстоит выполнить "огромный объем работы".

"Мы верим в то, что это (членство Украины в ЕС - ред.) вполне достижимо. И очень конкретная дата, которую упоминал мой президент, это не просто какая-то идея. Мы верим, что мы можем сделать так, что 1 января 2030 года Украина станет членом ЕС", - сказал Будрис.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня прошлого года Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. По его мнению, Украина должна стать полноправным членом через пять лет - в 2030-м.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС даже раньше.

Как рассказал на днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина достигла 100% согласованности с политикой ЕС во внешних и оборонных делах. Это стало историческим результатом.

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