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Фон дер Ляен ответила на идею Науседы о дате вступления Украины в ЕС: может быть и раньше

Понедельник 24 февраля 2025 18:16
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Фон дер Ляен ответила на идею Науседы о дате вступления Украины в ЕС: может быть и раньше Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза в 2030 году. Однако если страна будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС даже раньше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с представителями СМИ по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Это новая инициатива, она демонстрирует немалую политическую волю. Я благодарю за это. Что я хотела бы подчеркнуть: если просто установить определенную дату, то тогда другие страны-кандидаты могут попросить аналогично, но я благодарю за политическую волю", - сказала фон дер Ляйен.

В то же время она отметила, что этот процесс на основе достижений по Украине.

"Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС даже раньше чем в 2030 году", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что вступление в ЕС будет важной гарантией безопасности на будущее Украины.

"Мы уже приняли решение, что этот институциональный цикл будет циклом расширения на Украину, на Молдову, на страны Западных Балкан. Этот процесс, основанный на достижениях. Мы отмечаем чрезвычайный прогресс Украины. Украина пишет новый справочник, как проводить реформы во времена войны, это сложно даже представить. Мы максимально вовлечены в процесс.

Предложение Науседы по вступлению Украины в ЕС

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в Европейский Союз необходимо ускорить. По его мнению, Украина должна стать полноправным членом через пять лет - в 2030-м.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", - сказал он во время за пленарного заседания "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве.

По его словам, открытие первого кластера переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель.

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