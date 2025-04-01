Глава МЗС Литви: віримо, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року

Членство України у Європейському Союзі цілком досяжне. Вступ країни до блоку може відбутися до 1 січня 2030 року.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутас Будріс, виступ на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".

Водночас глава МЗС Литви зазначив, що для досягнення цієї мети України належить виконати "величезний обсяг роботи".

"Ми віримо в те, що це (членство України в ЄС - ред.) цілком досяжне. І дуже конкретна дата, яку згадував мій президент, це не просто якась ідея. Ми віримо, що ми можемо зробити так, що 1 січня 2030 року Україна стане членом ЄС", - сказав Будріс.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 25 червня минулого року Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. На його думку, Україна повинна стати повноправним членом через п'ять років - у 2030-му.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що якщо Україна буде рухатися такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше.

Як розповів днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Україна досягла 100% узгодженості з політикою ЄС у зовнішніх та оборонних справах. Це стало історичним результатом.

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