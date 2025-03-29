Исторический прорыв: Украина достигла 100% согласованности с политикой ЕС, - Сибига
Украина достигла 100% согласованности с политикой ЕС во внешних и оборонных делах. Это стало историческим результатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и дошло до 100% в первые месяцы 2025 года.
"Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которую ЕС завершил в начале марта", - пояснили в министерстве.
По данным МИД, это чрезвычайное достижение отражает твердую приверженность Украины к интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.
"По мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", - подытожили в министерстве.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
Напомним, 14 декабря 2023 года лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.
Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Для вступления Украины в Европейский союз необходимо было оценить украинское законодательство на соответствие законодательству Евросоюза.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января 2024 года объявила о начале скрининга украинского законодательства.
Таким образом год назад в Брюсселе прошла первая встреча по скринингу украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС.
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