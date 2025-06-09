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Глава МИД Литвы рассказал о дороге в Киев: поезд ехал через град ракет и дронов

Киев, Понедельник 09 июня 2025 15:43
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Глава МИД Литвы рассказал о дороге в Киев: поезд ехал через град ракет и дронов Фото: Кястутис Будрис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня, 9 июня, прибыл с визитом в Киев. Он ехал на поезде во время ночного массированного удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Будриса в соцсети X.

"Сегодня я нахожусь в Киеве - городе, израненном войной, но непоколебимом в духе. В последние недели Россия усилила ракетные и дронные удары, нацеленные на гражданскую инфраструктуру, дома и даже больницы. Сегодня утром наш поезд был вынужден проходить через град ракет и дронов, обрушившихся на города Ровно и Дубно", - написал министр.

Он также напомнил, что несколько дней назад из-за российского удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети. Глава МИД обратил внимание, что такие атаки - не случайности, а преднамеренные теракты, при помощи которых РФ хочет сломить волю Украины.

"Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу. Мир не будет достигнут путем умиротворения. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины - военной, экономической и политической", - добавил Будрис.

Массированная атака

Напомним, сегодня, 9 июня, ночью оккупанты запустили по Украине "рекордное" количество ударных дронов. Всего их было зафиксировано 479 единиц.

Также враг для удара использовал четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал", 10 крылатых ракет Х-101, три ракеты Х-22 и не только. В воздушном пространстве Украины заметили в общей сложности 499 ракет и дронов.

Одной из главных целей врага стала Ровенская область.

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Литва Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
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