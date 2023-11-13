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Глава МЗС Литви розкрив запасний план для військової допомоги Україні від Євросоюзу

Понеділок 13 листопада 2023 15:40
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Глава МЗС Литви розкрив запасний план для військової допомоги Україні від Євросоюзу Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Європейського Союзу можуть погодити фінансування військової допомоги Україні за участю не всіх 27 членів блоку. Це запасний план на випадок, якщо формат через Європейський фонд миру не узгодять.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив журналістам перед зустріччю глав МЗС країн-членів ЄС.

У міністра поцікавилися щодо перспектив схвалення військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

За словами Ландсбергіса, він бачить шанси рухатися далі у цьому питанні.

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе велике навантаження. Ми, Литва, готові на це... Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", - наголосив глава МЗС Литви.

Допомога Україні через Європейський фонд миру

Нагадаємо, ще у липні з'явилася інформація про те, що в ЄС розглядають створення спеціального фонду у рамках Європейського фонду миру для підтримки українських військових. Для військової допомоги хотіли виділити 20 млрд євро на наступні чотири роки.

Брюссель пропонував країнам-членам покрити витрати на закупівлю та передачу боєприпасів, ракет та танків Україні.

Після цього голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив плани про 20 млрд євро для України на наступні чотири роки. Але ініціативу поки що так і не затвердили.

За інформацією Reuters, таку пропозицію вже розкритикувала Німеччина.

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