Глава МИД Литвы: красивые слова о единстве с Украиной без реальной помощи - цинизм
Заверения в единстве с Украиной без значительных поставок оружия превращаются в цинизм. Странам Запада необходимо помочь ВСУ добиться полной победы над Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.
"Красивыми историями войн не выигрывают. Без значительных поставок оружия и реальных гарантий безопасности красивые слова о единстве и солидарности с Украиной иссякают и стремительно приближаются к цинизму", - отметил министр.
Он напомнил, что украинские военные "творят чудеса" и уже неоднократно ставили так называемых "экспертов" в неловкое положение. Но, по словам Ландсбергиса, вместо того, чтобы помочь Украине победить, страны Запада просят ее "сражаться с одной рукой, связанной за спиной".
"Факт остается фактом: что-либо иное, кроме полного восстановления суверенитета и безопасности Украины, позволит Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) и мировым тиранам продолжать идти вперед, пересекать границы, насиловать и убивать для достижения своих целей… Единственный путь таков: мы выбираем изменить курс, выбираем быть серьезными и выбираем помочь Украине добиться полной победы", - добавил глава МИД.
Призывы к поставкам ПВО
Напомним, последнее время российские оккупанты значительно усилили обстрелы Украины. За неделю они совершили несколько массированных обстрелов.
В частности, враг применял для атак баллистические ракеты. Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны сбивать такие цели. Одна из них - Patriot.
Вчера, 3 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что всего у союзников есть более 100 таких зенитных ракетных комплексов, но они до сих пор не готовы передать даже 5-7 дополнительных систем. Это минимальное число, которое необходимо нашей стране.
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