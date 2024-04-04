ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Литвы: красивые слова о единстве с Украиной без реальной помощи - цинизм

Четверг 04 апреля 2024 18:17
UA EN RU
Глава МИД Литвы: красивые слова о единстве с Украиной без реальной помощи - цинизм Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заверения в единстве с Украиной без значительных поставок оружия превращаются в цинизм. Странам Запада необходимо помочь ВСУ добиться полной победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"Красивыми историями войн не выигрывают. Без значительных поставок оружия и реальных гарантий безопасности красивые слова о единстве и солидарности с Украиной иссякают и стремительно приближаются к цинизму", - отметил министр.

Он напомнил, что украинские военные "творят чудеса" и уже неоднократно ставили так называемых "экспертов" в неловкое положение. Но, по словам Ландсбергиса, вместо того, чтобы помочь Украине победить, страны Запада просят ее "сражаться с одной рукой, связанной за спиной".

"Факт остается фактом: что-либо иное, кроме полного восстановления суверенитета и безопасности Украины, позволит Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) и мировым тиранам продолжать идти вперед, пересекать границы, насиловать и убивать для достижения своих целей… Единственный путь таков: мы выбираем изменить курс, выбираем быть серьезными и выбираем помочь Украине добиться полной победы", - добавил глава МИД.

Призывы к поставкам ПВО

Напомним, последнее время российские оккупанты значительно усилили обстрелы Украины. За неделю они совершили несколько массированных обстрелов.

В частности, враг применял для атак баллистические ракеты. Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны сбивать такие цели. Одна из них - Patriot.

Вчера, 3 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что всего у союзников есть более 100 таких зенитных ракетных комплексов, но они до сих пор не готовы передать даже 5-7 дополнительных систем. Это минимальное число, которое необходимо нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе