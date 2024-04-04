Глава МИД Литвы: красивые слова о единстве с Украиной без реальной помощи - цинизм

Заверения в единстве с Украиной без значительных поставок оружия превращаются в цинизм. Странам Запада необходимо помочь ВСУ добиться полной победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter .

"Красивыми историями войн не выигрывают. Без значительных поставок оружия и реальных гарантий безопасности красивые слова о единстве и солидарности с Украиной иссякают и стремительно приближаются к цинизму", - отметил министр.

Он напомнил, что украинские военные "творят чудеса" и уже неоднократно ставили так называемых "экспертов" в неловкое положение. Но, по словам Ландсбергиса, вместо того, чтобы помочь Украине победить, страны Запада просят ее "сражаться с одной рукой, связанной за спиной".

"Факт остается фактом: что-либо иное, кроме полного восстановления суверенитета и безопасности Украины, позволит Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) и мировым тиранам продолжать идти вперед, пересекать границы, насиловать и убивать для достижения своих целей… Единственный путь таков: мы выбираем изменить курс, выбираем быть серьезными и выбираем помочь Украине добиться полной победы", - добавил глава МИД.