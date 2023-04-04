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Глава МИД Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Приятно встретиться с Энтони Блинкеном. Военная помощь уже в пути, чтобы помочь Украине освободить еще больше территорий от российской оккупации. Я благодарен США за их неизменную поддержку Украины", - написал он.

Кулеба добавил, что вместе с Блинкеном также обменялся мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, ранее МИД Украины анонсировало визит министра Дмитрия Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, а также проведет ряд встреч.

Кроме того, сегодня встречается комиссия НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудят дальнейшую поддержку Киева.

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Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент СШАВойна России против Украины