ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны НАТО намерены согласовать начало разработки многолетней программы для Украины

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 03 апреля 2023 14:45
Страны НАТО намерены согласовать начало разработки многолетней программы для Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят начало разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

По его словам, на встрече глав МИД стран НАТО, которая состоится 4-5 апреля в Брюсселе, планируется утвердить старт разработки многолетней программы для Украины. Столтенберг отметил, что цель альянса обеспечить оборону Украины, чтобы в будущем не повторить подобную вооруженную агрессию.

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины", - сказав он.

В то же время генсек добавил, что члены НАТО с начала российского вторжения оказали Украине помощь на сумму около 65 млрд евро.

Напомним, ранее в НАТО анонсировали, что разработают для Украины многолетнюю программу поддержки, чтобы помочь нашей стране перейти на современное вооружение.

Также отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, которое запланировано на 4 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу