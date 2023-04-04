Глава МЗС Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі

"Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. Військова допомога вже в дорозі, щоб допомогти Україні звільнити ще більше територій від російської окупації. Я вдячний США за їхню незмінну підтримку України", - написав він.

Кулеба додав, що разом із Блінкеном також обмінявся думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, раніше МЗС України анонсувало візит міністра Дмитра Кулеби до Брюсселя, де він візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, а також проведе низку зустрічей.

Крім того, сьогодні зустрічається комісія НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорять подальшу підтримку Києва.

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