Байден допустил встречу с Си Цзиньпином в ноябре

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ноябре.

"Такая встреча не назначена, но она возможна", - сказал Байден во время общения с журналистами.

При этом, как пишет издание, неназванные американские официальные лица предупредили, что время и место встречи, а также вопросы для обсуждения еще не определены.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина. Она якобы может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Согласно информации журналистов, встречу хотят организовать на на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Еще неделю назад WSJ сообщало о планах визита в Вашингтон в октябре главного дипломата и министра иностранных дел Китая Ван И. Это нужно для того, чтобы подготовить встречу Байдена и Си Цзиньпина.