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В Израиле анонсировали ответ на ракетное нападение Ирана

Вторник 01 октября 2024 21:11
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В Израиле анонсировали ответ на ракетное нападение Ирана Фото: пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Израиль ответит на ракетное нападение Ирана на страну. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности к обороне и наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности к обороне и наступлению, мы будем защищать граждан Израиля. Этот [ракетный] обстрел будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которое мы выберем", - заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, пока со стороны Ирана нет дополнительных угроз для Израиля, это свидетельствует о том, что ракетные обстрелы закончились. Также гражданским недавно сообщили, что они могут покинуть бомбоубежища через час.

"Во время обороны мы осуществили достаточно много перехватов. Есть определенные последствия в центре и в районах на юге страны. На данном этапе мы все еще производим оценку нападения, но нам ничего не известно о жертвах", - добавил он.

Что предшествовало

Сегодня днем войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы". Целью операции Цахала были объекты инфраструктуры террористов, которые находятся в южной части Ливана и угрожают Израилю.

А уже вечером Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. О том, что происходит в Израиле – читайте в материале РБК-Украина.

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