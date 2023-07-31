RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Хорватии прибыл с визитом в Украину

Фото: министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в понедельник, 31 июля, прибыл в Украину. Он уже посетил Гостомель в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ-Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", - написал Грлич Радман.

По его словам, очень важно обеспечить бесперебойность работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детского сада.

Помощь Украине от Хорватии

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте Хорватия решила передать Украине вертолеты Ми-8.

В том же месяце Хорватия начала передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГостомельХорватия