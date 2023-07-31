Глава МИД Хорватии прибыл с визитом в Украину

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ-Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", - написал Грлич Радман.

По его словам, очень важно обеспечить бесперебойность работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детского сада.

Started my visit to #Ukraine в #Hostomel . В сотрудничестве с @UNICEFHrvatska , @VladaRH наблюдались 50 генераторов для школ и hospitals через территорию, включая #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) Июль 31, 2023

Помощь Украине от Хорватии

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте Хорватия решила передать Украине вертолеты Ми-8.

В том же месяце Хорватия начала передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.