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Глава МЗС Хорватії прибув з візитом до України

Фото: міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман у понеділок, 31 липня, прибув до України. Він вже відвідав Гостомель у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його Twitter.

"Розпочав свій візит до України в Гостомелі. У партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", - написав Грлич Радман.

За його словами, надзвичайно важливо забезпечити безперебійність роботи ключових закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитячого садка.

Допомога Україні від Хорватії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у березні Хорватія вирішила передати Україні гелікоптери Мі-8.

Того ж місяця Хорватія розпочала передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів. Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

Ще в листопаді повідомлялось, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ.

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ГостомельХорватия