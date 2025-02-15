Европе срочно нужен свой план действий по Украине, иначе будут решать другие, - Туск
Европе срочно нужно разработать свой план действий по Украине и собственной безопасности. В противном случае решения будут принимать другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).
"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки", - отметил Туск.
Глава правительства Польши добавил, что в таком случае решения будут "не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами".
"Этот план надо готовить уже сейчас. Нельзя терять времени", - подчеркнул польский премьер.
Опасения Европы относительно Трампа
Западные СМИ отмечают, что в Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп исключит их из переговоров по Украине, но заставит платить за восстановление Украины и отправить миротворцев.
Глава Пентагона Пит Хегсет допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине.
Также в странах ЕС заявляли, что разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным стал для них сюрпризом, а некоторые критиковали президента США за разговоры с Путиным.
В Германии считают, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, особенно, если Трамп хочет размещения европейских миротворцев в Украине.
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