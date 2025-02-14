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У Трампа заявили об обеспокоенности безопасностью Европы: мы можем договориться по Украине и РФ

Пятница 14 февраля 2025 15:59
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У Трампа заявили об обеспокоенности безопасностью Европы: мы можем договориться по Украине и РФ Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что команда американского президента Дональда Трампа обеспокоена вопросом безопасности в Европе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Администрация Трампа очень обеспокоена Европейской безопасностью. Мы считаем, что мы можем договориться по Украине и России. Это будет важно в ближайшие годы для Европы в целом увеличить собственную роль в обороне", - сказал Вэнс.

В то же время Вэнс заявил, что, по его мнению, сейчас не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого ЕС.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы - это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, ценностей, разделяющих с США", - заявил он.

Исключение ЕС из переговорного процесса

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсудив войну в Украине. Разговор Трампа с Путиным стал неожиданностью для европейских стран, где некоторые представители критически оценили диалог с российским диктатором.

Европейские политики подчеркнули важность участия Европы в переговорах, в частности, если Трамп предлагает размещение миротворцев. В Британии напомнили, что голос Украины должен быть центральным в любых мирных переговорах.

Западные СМИ пишут, что в Европе опасаются, что Трамп исключит их из переговоров, но заставит платить за восстановление Украины и отправить миротворцев.

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