Глава МИД Франции рассказал детали встречи министров ЕС в Киеве в начале мая

Скоро в Киеве состоится встреча министров иностранных дел ЕС . Они соберутся в украинской столице в День Европы, 9 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет РБК-Украина со ссылкой на LCI .

"Министры иностранных дел ЕС встретятся 9 мая в Киеве. Я, конечно, буду", - сказал он в эфире телеканала.

Он напомнил, что в этот день в России будут праздновать так называемый "день победы".

"В этот день глава Кремля Владимир Путин планирует большое торжество в Москве - это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной", - сказал он.

День Европы

День Европы - праздник, отмечаемый 9 мая в Украине, Европейском Союзе и других странах в ознаменование мира и единства на европейском континенте.

Ранее на европейском уровне День Европы отмечался 10 мая, но теперь эта дата осталась лишь ежегодным упоминанием об учреждении Совета Европы. Первое празднование Дня Европы состоялось Советом Европы в 1964 году.

Позже Европейский Союз начал отмечать свой собственный День Европы в ознаменование Декларации Шумана 1950 года, в которой впервые было предложено Европейское сообщество по углю и стали, что привело к тому, что этот день называли как "День Шумана" или "День объединенной Европы". Оба дня отмечаются вывешиванием флага Европы.