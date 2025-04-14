Украина пригласила лидеров ЕС в Киев 9 мая в противовес параду Путина, - Politico

Украина просит чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев, чтобы противопоставить их визит параду "победы" российского диктатора Владимира Путина. В этот же день президент Владимир Зеленский хочет принять лидеров так называемой "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Визит европейских лидеров в Киев 9 мая должен стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного "парада победы" Путина в Москве, пишет издание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 14 апреля, передал приглашение своим коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге. Он призвал их "показать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Этот шаг направлен на то, чтобы отвлечь внимание от Москвы спустя более трех лет после полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить перемирие между двумя странами.

Встреча лидеров "коалиции решительных"

Отдельно Сибига добавил, что Зеленский хочет принять 9 мая лидеров так называемой "коалиции решительных", чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Politico отмечает, что место проведения этой встречи не уточнялось. Однако два дипломата ЕС, которые пожелали остаться анонимными, сообщили, что ведутся обсуждения относительно возможного визита в Украину в начале мая глав государств, в частности будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

Парад в Москве

По сообщениям российских СМИ, Путин пригласил на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве лидеров Израиля, Китая, Бразилии, Словакии, Сербии. США и большинство стран-членов ЕС не получили приглашений.