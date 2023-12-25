Глава МИД Чехии: основная задача Европы - держать Россию как можно дальше от границ

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", - отметил министр.

По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - идет на пользу европейской безопасности.

"Если Украина падет, мы столкнемся с Россией ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", - подчеркнул глава МИД.

Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача - держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена ​​наша политика. Дебаты непростые, но мы видим, что европейские страны способны в результате прийти к соглашению", - добавил он, комментируя решение ЕС начать вступительные переговоры с Украиной.

Чиновник также спрогнозировал, что лидеры ЕС все же согласуют 50 млрд евро для Украины на внеочередном саммите, который состоится 1 февраля.

Россия может продолжить нападения

Напомним, западные чиновники и аналитики уже неоднократно допускали возможность того, что Россия может напасть на другие страны в случае проигрыша Украины.

Недавно немецкие аналитики заявили о том, что страна-агрессор может восстановить свою военную мощь в течение шести лет для нападения на НАТО.

Также начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман подчеркивал, что Россия может открыть второй фронт в Европе. Он допускал нападения на Молдову или на страны Балтии.