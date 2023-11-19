РФ может за шесть лет восстановить армию для нападения на НАТО, - немецкие аналитики

Российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Немецкого общества внешней политики.

По их мнению, как только в Украине завершатся интенсивные бои, Путин может восстановить армию своей страны и вооружение за шесть-десять лет.

"В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости бороться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за этот период страны НАТО должны влиять только на свою способность к сдерживанию и обороне, а не на то, хочет Россия развязать еще одну войну.

"Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть способен отразить нападение России за шесть лет. Более длительные сроки уже увеличивают риск войны", - пишут аналитики.

Кроме того, они считают, что НАТО необходимо задуматься не над тем, придется ли когда-нибудь вести войну против другой страны, а только тем, когда это случится.

"Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки из-за сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом", – считают у них.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "уходить на убой".

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