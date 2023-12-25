UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Чехії: основне завдання Європи - тримати Росію якнайдалі від кордонів

Фото: Ян Ліпавський, голова МЗС Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європі необхідно тримати Росію якнайдалі від своїх кордонів. І для цього треба продовжувати допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського для CTK.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію Росії, яка гострить зуби на центральноєвропейський регіон, країни Балтії", - зазначив міністр.

За його словами, допомога Україні - військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна - йде на користь європейській безпеці.

"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією ближче - буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", - наголосив глава МЗС.

Ліпавський вважає, що треба пояснити населенню країн Європи, чому важливо продовжувати допомогу Україні у війні з Росією.

"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання - тримати Росію якнайдалі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати непрості, але ми бачимо, що європейські країни здатні в результаті дійти згоди", - додав він, коментуючи рішення ЄС розпочати вступні переговори з Україною.

Чиновник також спрогнозував, що лідери ЄС все ж таки узгодять 50 млрд євро для України на позачерговому саміті, який відбудеться 1 лютого.

Росія може продовжити напади

Нагадаємо, західні чиновники та аналітики вже неодноразово припускали можливість того, що Росія може напасти на інші країни у разі програшу України.

Нещодавно німецькі аналітики заявили про те, що країна-агресор може відновити свою військову міць протягом шести років для нападу на НАТО.

Також начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман наголошував, що Росія може відкрити другий фронт у Європі. Він допускав напади на Молдову чи країни Балтії.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧехіяЕвросоюзВійна Росії проти України