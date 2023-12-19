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Россия может открыть второй фронт в Европе, - главнокомандующий армией Бельгии

Вторник 19 декабря 2023 16:06
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Россия может открыть второй фронт в Европе, - главнокомандующий армией Бельгии Фото: начальник штаба армии Бельгии адмирал Мишель Хофман (facebook.com / Admiral Michel Hofman)
Автор: Владимир Костырин

Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе, и напасть на Молдову или страны Балтии.

Об этом заявил начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT News.

Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ, и отмечает продолжающуюся агресивную риторику российского диктатора Владимира Путина, и становление Кремля на "военные рельсы".

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо в странах Балтии", - заявил адмирал Хофман.

Он добавил, что такое нападение не исключено "через несколько лет".

По мнению бельгийского военначальника, РФ может быть ослаблена из-за породолжающейся войны против Украины, однако она "в конечном итоге восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".

"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", - подчеркивает он.

В странах НАТО и ЕС допускают нападение России

Напомним, недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до 6 лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

Добавим, что летом президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что РФ нельзя разрешить выиграть в войне против Украины, ведь в таком случае страна-агрессор может напасть и на другие государства.

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