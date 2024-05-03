RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Британии высказался по поводу отправки войск в Украину

Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на фронт в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании в интервью Sky News.

Кэмерон считает, что отправка западных войск на помощь украинской армии будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.

Инициатива Макрона по отправке западных войск в Украину

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввода западных войск на территорию Украины.

Позже он объяснил, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях.

Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду. Однако большинство стран не поддержали инициативу Макрона.

Против выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в Украине