Глава МИД Британии высказался по поводу отправки войск в Украину

Инициатива Макрона по отправке западных войск в Украину

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввода западных войск на территорию Украины.

Позже он объяснил, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях.

Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду. Однако большинство стран не поддержали инициативу Макрона.

Против выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

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