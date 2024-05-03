Глава МИД Британии высказался по поводу отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на фронт в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании в интервью Sky News.
Кэмерон считает, что отправка западных войск на помощь украинской армии будет "опасной эскалацией".
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввода западных войск на территорию Украины.
Позже он объяснил, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях.
Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду. Однако большинство стран не поддержали инициативу Макрона.
Против выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.