UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Британії висловився з приводу відправки військ в Україну

Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки західних військ на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Британії в інтерв'ю Sky News.

Кемерон вважає, що відправка західних військ на допомогу українській армії буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав глава МЗС Британії.

Ініціатива Макрона щодо відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України.

Пізніше він пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.

Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада. Однак більшість країн не підтримали ініціативу Макрона.

Проти виступив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в Україні