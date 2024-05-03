Глава МЗС Британії висловився з приводу відправки військ в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки західних військ на фронт в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Британії в інтерв'ю Sky News.
Кемерон вважає, що відправка західних військ на допомогу українській армії буде "небезпечною ескалацією".
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав глава МЗС Британії.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України.
Пізніше він пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.
Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада. Однак більшість країн не підтримали ініціативу Макрона.
Проти виступив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.