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Глава МИД Британии высказался по поводу отправки войск в Украину

Великобритания, Пятница 03 мая 2024 19:41
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Глава МИД Британии высказался по поводу отправки войск в Украину Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на фронт в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании в интервью Sky News.

Кэмерон считает, что отправка западных войск на помощь украинской армии будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - сказал глава МИД Британии.

Инициатива Макрона по отправке западных войск в Украину

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввода западных войск на территорию Украины.

Позже он объяснил, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях.

Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду. Однако большинство стран не поддержали инициативу Макрона.

Против выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

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