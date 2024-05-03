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Глава МЗС Британії висловився з приводу відправки військ в Україну

Британія, П'ятниця 03 травня 2024 19:41
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Глава МЗС Британії висловився з приводу відправки військ в Україну Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки західних військ на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Британії в інтерв'ю Sky News.

Кемерон вважає, що відправка західних військ на допомогу українській армії буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - сказав глава МЗС Британії.

Ініціатива Макрона щодо відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України.

Пізніше він пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.

Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада. Однак більшість країн не підтримали ініціативу Макрона.

Проти виступив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

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