Глава МИД Британии чувствует свою вину в перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал себя ответственным за эмоциональную перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале, из-за которой возник международный скандал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата изданию The Guardian.
Лэмми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс высмеивали лидера, "как две кошки, играющие с мышью".
"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?", - заявил Лэмми.
Министр тут же ответил на свой вопрос. По его словам, украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом.
По его словам, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".
Скандальная встреча в Белом доме
28 февраля президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Соединенные Штаты.
Во время пресс-конференции в Белом доме, между украинским лидером, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла жесткая эмоциональная перепалка.
После скандального разговора Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Впоследствии США приостановили предоставление военной помощи и обмен разведданными с Украиной. Сотрудничество было восстановлено после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.