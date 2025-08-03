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Глава МИД Британии чувствует свою вину в перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме

Воскресенье 03 августа 2025 04:33
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Глава МИД Британии чувствует свою вину в перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал себя ответственным за эмоциональную перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале, из-за которой возник международный скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата изданию The Guardian.

Лэмми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс высмеивали лидера, "как две кошки, играющие с мышью".

"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?", - заявил Лэмми.

Министр тут же ответил на свой вопрос. По его словам, украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом.

По его словам, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".

Скандальная встреча в Белом доме

28 февраля президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Соединенные Штаты.

Во время пресс-конференции в Белом доме, между украинским лидером, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла жесткая эмоциональная перепалка.

После скандального разговора Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Впоследствии США приостановили предоставление военной помощи и обмен разведданными с Украиной. Сотрудничество было восстановлено после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп
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