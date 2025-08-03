Глава МИД Британии чувствует свою вину в перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал себя ответственным за эмоциональную перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале, из-за которой возник международный скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата изданию The Guardian .

Лэмми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс высмеивали лидера, "как две кошки, играющие с мышью".

"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?", - заявил Лэмми.

Министр тут же ответил на свой вопрос. По его словам, украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом.

По его словам, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".