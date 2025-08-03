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Глава МЗС Британії відчуває свою провину в перепалці Трампа і Зеленського у Білому домі

Неділя 03 серпня 2025 04:33
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Глава МЗС Британії відчуває свою провину в перепалці Трампа і Зеленського у Білому домі Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі назвав себе відповідальним за емоційну суперечку Володимира Зеленського і Дональда Трампа в лютому, через яку виник міжнародний скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата виданню The Guardian.

Леммі згадав зустріч президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, коли Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс висміювали лідера, "наче дві кішки, що граються з мишею".

"Якщо чесно - я відчув: Аххх! Чому я не зробив більше, щоб підготувати наших українських колег до цієї зустрічі?", - заявив Леммі.

Міністр тут же відповів на своє запитання. За його словами, українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом.

Він зазначив, що це призвело до нестачі часу, "тому я просто був надто суворим до себе, але все одно відчував провину".

Скандальна зустріч у Білому домі

28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати.

Під час пресконференції у Білому домі, між українським лідером, президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла жорстка емоційна суперечка.

Опісля скандальної розмови Зеленський достроково поїхав із Білого дому.

Згодом США призупинили надання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Співпрацю було відновлено після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
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