Глава МЗС Британії відчуває свою провину в перепалці Трампа і Зеленського у Білому домі
Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі назвав себе відповідальним за емоційну суперечку Володимира Зеленського і Дональда Трампа в лютому, через яку виник міжнародний скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата виданню The Guardian.
Леммі згадав зустріч президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, коли Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс висміювали лідера, "наче дві кішки, що граються з мишею".
"Якщо чесно - я відчув: Аххх! Чому я не зробив більше, щоб підготувати наших українських колег до цієї зустрічі?", - заявив Леммі.
Міністр тут же відповів на своє запитання. За його словами, українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом.
Він зазначив, що це призвело до нестачі часу, "тому я просто був надто суворим до себе, але все одно відчував провину".
Скандальна зустріч у Білому домі
28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати.
Під час пресконференції у Білому домі, між українським лідером, президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла жорстка емоційна суперечка.
Опісля скандальної розмови Зеленський достроково поїхав із Білого дому.
Згодом США призупинили надання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Співпрацю було відновлено після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.