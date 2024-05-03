Глава МИД Британии: будущее, в котором Путин добьется успеха в Украине, будет очень опасным

Он отметил, что Европа может столкнуться с двумя вариантами развития событий. В одном из них Украина сможет вытеснить российских оккупантов со своей территории и обеспечить справедливый мир. По словам Кэмерона, это основа для процветания Европы.

"(Но - ред.) будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", - добавил глава МИД.

Он уточнил, что Молдова и даже такие страны НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, будут обеспокоены тем, что глава Кремля может обратить на них свое внимание в следующий раз. А авторитарные режимы в Иране и Китае будут пристально наблюдать за развитием событий.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе в мировых вопросах", - подчеркнул министр.