Глава МЗС Британії: майбутнє, в якому Путін досягне успіху в Україні, буде дуже небезпечним

Для Європи виникне велика небезпека, якщо російський диктатор Володимир Путін зможе перемогти у війні проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.
Він зазначив, що Європа може зіткнутися із двома варіантами розвитку подій. В одному з них Україна зможе витіснити російських окупантів зі своєї території та забезпечити справедливий мир. За словами Кемерона, це є основою для процвітання Європи.
"(Але - ред.) майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - додав глава МЗС.
Він уточнив, що Молдова і навіть такі країни НАТО, як Литва, Латвія і Естонія, будуть стурбовані тим, що глава Кремля може звернути на них увагу наступного разу. А авторитарні режими в Ірані та Китаї пильно спостерігатимуть за розвитком подій.
"Я думаю, що ми знаходимося на абсолютно критичному переломному етапі у світових питаннях", - наголосив міністр.
Нагадаємо, чиновники країн Заходу стурбовані можливістю того, що Росія переможе у війні проти України. Зокрема, вони припускають, що у такому разі Москва не зупиниться на досягнутому.
Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський попереджав про те, що російські танки не зупиняться на території України у разі перемоги.
При цьому президент Франції Еммануель Макрон наголошував на необхідності зробити перемогу Росії у війні неможливою.
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