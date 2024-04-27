В случае победы России ее танки не остановятся в Украине, - глава МИД Чехии

Россия является одной из главных угроз для Европы. Москва в случае победы в войне не остановится в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Telex.

Соответствующее заявление глава МИД Чехии сделал во время визита в Будапешт в присутствии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как наибольшую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась, защищалась противостоять российской агрессии и возвращать себе всю свою территорию ", - сказал он.

По мнению Липавского, никто не делает для безопасности Европы больше, чем украинцы.

"Наивно думать, что если Россия победит в Украине, ее танки остановятся у наших границ", - отметил министр.