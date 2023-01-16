Глава МИД Австрии выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ
Австрия выступает идеи о полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, которое приводит Kronen Zeitung.
"Мы не должны перешагнуть границу, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", - говорится в заявлении.
Министр отметил, что европейская архитектура безопасности, так или иначе, должна в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерное государство.
Глава австрийского внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению ОБСЕ в качестве переговорной площадки.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал "интересной" предложенную правительством Украины формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Также Вена выступает за прекращение войны, которую РФ ведет против Украины путем переговоров, и согласие на них должны дать обе стороны.
Австрия поддерживает вступление Украины в ЕС, но есть условие. Украина сможет вступить в Европейский Союз, если продолжит двигаться по пути проведения реформ.
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