Глава МИД Австрии выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, которое приводит Kronen Zeitung.

"Мы не должны перешагнуть границу, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", - говорится в заявлении.

Министр отметил, что европейская архитектура безопасности, так или иначе, должна в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерное государство.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также призвал к сохранению ОБСЕ в качестве переговорной площадки.