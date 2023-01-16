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Глава МЗС Австрії виступив проти повної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ

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Понеділок 16 січня 2023 20:30
Глава МЗС Австрії виступив проти повної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія виступає ідеї щодо повної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, яку приводить Kronen Zeitung.

"Ми не повинні переступити межу, наприклад, ввівши заборону на видачу віз для 144 млн росіян. Ми також повинні думати про те, що буде завтра, через тиждень і через місяці", - йдеться у заяві.

Міністр зазначив, що європейська архітектура безпеки так чи інакше має в майбутньому включати Росію як постійного члена Ради Безпеки ООН і як ядерну державу.

Глава австрійського зовнішньополітичного відомства також закликав до збереження ОБСЄ як переговорний майданчик.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав "цікавою" запропоновану урядом України формулу миру, яка складається із 10 пунктів. Також Відень виступає за припинення війни, яку РФ веде проти України - шляхом переговорів, та згоду на них мають дати обидві сторони.

Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова. Україна зможе вступити в Європейський Союз, якщо продовжить рухатися шляхом проведення реформ.

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