Глава МЗС Австрії виступив проти повної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, яку приводить Kronen Zeitung.

"Ми не повинні переступити межу, наприклад, ввівши заборону на видачу віз для 144 млн росіян. Ми також повинні думати про те, що буде завтра, через тиждень і через місяці", - йдеться у заяві.

Міністр зазначив, що європейська архітектура безпеки так чи інакше має в майбутньому включати Росію як постійного члена Ради Безпеки ООН і як ядерну державу.

Глава австрійського зовнішньополітичного відомства також закликав до збереження ОБСЄ як переговорний майданчик.