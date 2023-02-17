США будут лоббировать увеличение помощи Украине, включая новую программу МВФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в Индию на финансовые встречи G20, которые будут посвящены разблокированию реструктуризации долга проблемных стран, усилению поддержки Украины и реформированию многосторонних банков развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен присоединится к другим министрам финансов и управляющим центральными банками G20 в Бангалоре 23-25 февраля, в первую годовщину российского вторжения в Украину.

Представитель Минфина США заявил журналистам, что Йеллен будет использовать любую возможность, чтобы критиковать действия России и работать с союзниками, чтобы попытаться смягчить побочные эффекты, вызванные войной, в том числе решить проблему отсутствия продовольственной безопасности и высоких цен на энергоносители.

По словам чиновника, Йеллен также подчеркнет необходимость увеличения финансовой поддержки Украины, включая новую кредитную программу Международного валютного фонда.

"Я бы не ожидал, что она будет взаимодействовать с российскими коллегами каким-либо образом, кроме как решительно опровергнуть любые неверные заявления, которые они делают во время встреч. И быть очень прямолинейной в своей критике России и российской войны",- сказал представитель Минфина.

Реформа Всемирного банка

По словам чиновника, Йеллен также будет добиваться консенсуса по реформированию многосторонних банков развития, чтобы значительно расширить их кредитование для решения насущных глобальных проблем, таких как изменение климата и конфликты, при сохранении их основных задач по сокращению бедности.

Эта проблема привлекла к себе более пристальное внимание на этой неделе в связи с неожиданным заявлением президента Всемирного банка Дэвида Малпасса о досрочной отставке.

Представитель министерства финансов сказал, что эволюция банка станет главной темой для обсуждения и что все министерство сосредоточено на обеспечении того, чтобы многосторонние банки развития "соответствовали цели в 21 веке".

Министерство финансов сообщило, что Йеллен проведет пресс-конференцию 23 февраля и проведет двусторонние встречи в Бангалоре с министрами финансов Индии Нирмалой Ситараман и Великобритании Джереми Хантом.