МВФ не особливо задоволений податком на виведений капітал, - Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)

МВФ вважає, що НнВК не вирішує питання спрощення адміністрування

Міжнародний валютний фонд не дуже задоволений ідеєю введення податку на виведений капітал (НнВК, - ред.). Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами народного депутата, однією з проблем НнВК в МВФ бачать той факт, що податок на виведений капітал не вирішує питання спрощення адміністрування.

"Питання зловживань - це питання установки, яка дається податковому інспектору. Якщо він приходить на місце з завданням стягнути, то він той перелік операцій, які не обкладаються податком, запише як такі, що обкладаються - і йдіть потім в суд. Точно таке ж і навіть більше зловживання буде і з НнВК", - сказав Гетманцев.

Другий проблемою для представників МВФ є негативна практика інших країн.

"МВФ вважає, що практика Естонії, яку нам пропонують як приклад (прихильники НнВК, - ред.), є негативною. На рівень надходжень, який був до введення податку, вони вийшли більш ніж через 10 років. Податок деструктивно впливає на розвиток економіки. Люди не купують собі товари споживання, їх набуває компанія, ухиляючись від податків", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, в квітні профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №8557 "Про податок на виведений капітал". Комітет підкреслював, що прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку України.