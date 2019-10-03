ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ не особливо задоволений податком на виведений капітал, - Гетманцев

Новини » Економіка    03.10.2019 - 10:33
МВФ не особливо задоволений податком на виведений капітал, - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)

МВФ вважає, що НнВК не вирішує питання спрощення адміністрування

Міжнародний валютний фонд не дуже задоволений ідеєю введення податку на виведений капітал (НнВК, - ред.). Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами народного депутата, однією з проблем НнВК в МВФ бачать той факт, що податок на виведений капітал не вирішує питання спрощення адміністрування.

"Питання зловживань - це питання установки, яка дається податковому інспектору. Якщо він приходить на місце з завданням стягнути, то він той перелік операцій, які не обкладаються податком, запише як такі, що обкладаються - і йдіть потім в суд. Точно таке ж і навіть більше зловживання буде і з НнВК", - сказав Гетманцев.

Другий проблемою для представників МВФ є негативна практика інших країн.

"МВФ вважає, що практика Естонії, яку нам пропонують як приклад (прихильники НнВК, - ред.), є негативною. На рівень надходжень, який був до введення податку, вони вийшли більш ніж через 10 років. Податок деструктивно впливає на розвиток економіки. Люди не купують собі товари споживання, їх набуває компанія, ухиляючись від податків", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, в квітні профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №8557 "Про податок на виведений капітал". Комітет підкреслював, що прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку України.

Влада не випадає з графіка переговорів з МВФ, - Маркарова Гончарук розкрив подробиці переговорів з МВФ
Новини України МВФналоговая реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся