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Чапутович не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії

Новини » Політика     09.12.2019 - 20:18
Чапутович не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Він переконаний, що санкції продовжать на півроку

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Євросоюзні санкції проти Росії слід продовжити на наступні півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Відповідну заяву Чапутович зробив після участі у нараді міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася в Брюсселі.

"Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою щоби змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції буде продовжено на наступні півроку. Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості", - сказав міністр.

Глава польської дипломатії також додав, що його країна підтримувала і буде підтримувати територіальну інтегральність України в кордонах, визнаних міжнародним правом.

Раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії.

РБК-Україна писало, що нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей.

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