ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Білорусь після виборів п'ятий день виходить на протести: усі подробиці

Білорусь, Четвер 13 серпня 2020 18:09
Білорусь після виборів п'ятий день виходить на протести: усі подробиці
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

По всій території Білорусі тривають протести

У Білорусі після президентських виборів протестують вже п'ятий день. За чотири дні в країні затримали більше ніж шість тисяч осіб, проте протести і страйки тривають, яка зараз ситуація в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

18:09 В Гродно проходить акція "Медики проти насильства". На неї вийшли близько двохсот осіб.

17:50 У центрі Мінська заблокували проїзд по проспекту Переможців - від стели "Мінськ - місто-герой" в напрямку Немиги. Також закритий прохід пішоходів по центральних площах - Жовтневої та Незалежності.

17:08 Мінську почалися перші затримання.

16:50 На столичному районі Сріблянка на акцію протесту вийшли фельдшери швидкої допомоги. Водночас на вулиці Якубовського лікарі дитячої інфекційної лікарні підтримують акцію проти насильства.

Страйк підприємств

Працівники білоруських підприємств почали страйки. На цей час страйку оголосили більше ніж десять підприємств.

Реакція світу

Державний секретар США Майк Помпео і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша закликали провести нові вибори президента в Білорусі за участю міжнародних спостерігачів.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що потрібно посилювати тиск на Білорусь, щоб влада республіки забезпечували громадянські свободи.

Глава Європарламенту Давид Сассоли закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинити насильство проти учасників акцій протесту і відпустити всіх затриманих демонстрантів. Він зазначив, що використання грубої сили з боку влади має мати наслідки згідно з міжнародним правом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся